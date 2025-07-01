Российского боксера Имама Хатаева дисквалифицировали на два года за допинг

Имама Хатаева дисквалифицировали за допинг.

Российский полутяжеловес Имам Хатаев показал положительный результат допинг-пробы от 9 апреля 2024 года на наличие запрещенного кломифена и его метаболитов.

Его достижения с 9 апреля 2024 года по 26 июня 2025 года будут аннулированы.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Хатаев 12 июля должен был подраться в Нью-Йорке (США) против Давида Морреля.

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