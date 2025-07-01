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Шон Стрикленд устроил драку на турнире Tuff-N-Uff после боя одноклубника

Шон Стрикленд и его товарищ по команде устроили драку на турнире Tuff-N-Uff.

Экс-чемпион UFC Шон Стрикленд и Крис Кертис устроили драку на турнире лиги Tuff-N-Uff после того, как их одноклубник Майлс Хансингер проиграл удушающим приемом Луису Эрнандесу.

Эрнандес сделал неприличный жест в адрес команды Хансингера, после чего Стрикленд ворвался в октагон и нанес несколько ударов Луису.

Исраэль Адесанья: «Вернусь в сентябре или октябре. Стрикленд – единственный, с кем хочу подраться»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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