Пантожа – о бое с Мерабом: «Если в UFC захотят устроить что-то безумное... Бой в договорном весе до 59 кг за пояс BMF. Почему нет?»
Пантожа высказался о возможном бое с Мерабом Двалишвили.
«Если в UFC вдруг захотят устроить что-то безумное. Провести бой в договорном весе до 59 кг, за пояс BMF… Тогда почему нет?» – сказал чемпион UFC Алешандре Пантожа.
Пантожа задушил Кая Кара-Франса в соглавном поединке UFC 317.
Пантожа – Двалишвили: «Я не буду подниматься. Не хочу драться с тобой». Мераб ответил: «Тоже не хочу этот бой»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
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