Пантожа – о бое с Мерабом: «Если в UFC захотят устроить что-то безумное... Бой в договорном весе до 59 кг за пояс BMF. Почему нет?»

Пантожа высказался о возможном бое с Мерабом Двалишвили.

«Если в UFC вдруг захотят устроить что-то безумное. Провести бой в договорном весе до 59 кг, за пояс BMF… Тогда почему нет?» – сказал чемпион UFC Алешандре Пантожа .

Пантожа задушил Кая Кара-Франса в соглавном поединке UFC 317.

Пантожа – Двалишвили: «Я не буду подниматься. Не хочу драться с тобой». Мераб ответил: «Тоже не хочу этот бой»