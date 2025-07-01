  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Пантожа – о бое с Мерабом: «Если в UFC захотят устроить что-то безумное... Бой в договорном весе до 59 кг за пояс BMF. Почему нет?»
1

Пантожа – о бое с Мерабом: «Если в UFC захотят устроить что-то безумное... Бой в договорном весе до 59 кг за пояс BMF. Почему нет?»

Пантожа высказался о возможном бое с Мерабом Двалишвили.

«Если в UFC вдруг захотят устроить что-то безумное. Провести бой в договорном весе до 59 кг, за пояс BMF… Тогда почему нет?» – сказал чемпион UFC Алешандре Пантожа.

Пантожа задушил Кая Кара-Франса в соглавном поединке UFC 317.

Пантожа – Двалишвили: «Я не буду подниматься. Не хочу драться с тобой». Мераб ответил: «Тоже не хочу этот бой»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
logoMMA
logoАлешандре Пантожа
logoUFC
logoМераб Двалишвили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мераб Двалишвили: «Я не могу спарринговать с Топурией, он слишком сильно бьет. Он дважды ронял меня после ударов по корпусу»
2сегодня, 08:46
Мераб Двалишвили: «В UFC предложили мне самому выбрать соперника и дату. Я был в шоке»
5сегодня, 08:31
Илия Топурия возглавил рейтинг P4P, Ислам Махачев теперь второй
90сегодня, 07:03
Главные новости
Российского боксера Имама Хатаева дисквалифицировали на два года за допинг
только что
Шон Стрикленд устроил драку на турнире Tuff-N-Uff после боя одноклубника
3сегодня, 14:31Видео
Арман Царукян: «Дэн Хукер – сучка. Просто подумал, что это нужно сказать»
5сегодня, 13:04
UFC 321 пройдет в Абу-Даби 25 октября
4сегодня, 12:54Фото
Прохазка – Анкалаеву: «Клоун, я окончил университет, а ты начальную школу, надеюсь...»
16сегодня, 12:36
Лига Fight Nights проведет шесть турниров по ММА до конца года
1сегодня, 11:40
Гаджиев – о лидерстве Топурии в рейтинге P4P: «Абсолютно заслуженно. Это безупречный боец»
6сегодня, 11:36
Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи подерутся 17 августа на UFC 319 (Дрикус дю Плесси)
17сегодня, 10:48
Даниэль Кормье: «Ислам справится с Топурией, но это будет один из самых сложных тестов для Махачева»
14сегодня, 10:30
Майкл Биспинг: «Топурия подерется с Пимблеттом в следующем бою, я вам практически гарантирую»
6сегодня, 09:58
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49