Арман Царукян: «Дэн Хукер – сучка. Просто подумал, что это нужно сказать»

Арман Царукян.

«Кстати, Дэн Хукер все еще сучка. Просто подумал, что это нужно сказать», – написал боец UFC Арман Царукян.

Ранее Царукян высмеял Хукера за вылет с боя против Джастина Гейджи − в январе-2025 Хукер шутил над Царукяном, который выбыл с поединка против Ислама Махачева.

Хукер – Царукяну: «Я сломался в спарринге, а ты − подкатывая к Нине Драме»

Хукер ответил Царукяну: «Карма? Если бы только твой папа вытащил быстрее, чем длился твой бой»