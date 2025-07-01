Арман Царукян: «Дэн Хукер – сучка. Просто подумал, что это нужно сказать»
Арман Царукян.
«Кстати, Дэн Хукер все еще сучка. Просто подумал, что это нужно сказать», – написал боец UFC Арман Царукян.
Ранее Царукян высмеял Хукера за вылет с боя против Джастина Гейджи − в январе-2025 Хукер шутил над Царукяном, который выбыл с поединка против Ислама Махачева.
Хукер – Царукяну: «Я сломался в спарринге, а ты − подкатывая к Нине Драме»
Хукер ответил Царукяну: «Карма? Если бы только твой папа вытащил быстрее, чем длился твой бой»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Армана Царукяна
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