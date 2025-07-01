Пэдди Пимблетт: «Что за хреновый план был у Оливейры? Встать и получать по лицу? Это был его 47-й бой, а он вышел как любитель»
Пэдди Пимблетт раскритиковал Чарльза Оливейру.
«Я люблю Чарльза, но что за хреновый план у него был? Встать перед ним и получать по лицу? Меня поразило, насколько он может быть глупым. Это был его 47-й профессиональный бой, а он вышел как любитель», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт.
Илия Топурия и Пимблетт провели стердаун после победы Илии над Чарльзом Оливейрой на UFC 317. Дана Уайт заявил, что Пимблетта не должны были пускать в октагон.
Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи подерутся 17 августа на UFC 319 (Дрикус дю Плесси)
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости