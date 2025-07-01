  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Пэдди Пимблетт: «Что за хреновый план был у Оливейры? Встать и получать по лицу? Это был его 47-й бой, а он вышел как любитель»
10

Пэдди Пимблетт: «Что за хреновый план был у Оливейры? Встать и получать по лицу? Это был его 47-й бой, а он вышел как любитель»

Пэдди Пимблетт раскритиковал Чарльза Оливейру.

«Я люблю Чарльза, но что за хреновый план у него был? Встать перед ним и получать по лицу? Меня поразило, насколько он может быть глупым. Это был его 47-й профессиональный бой, а он вышел как любитель», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт.

Илия Топурия и Пимблетт провели стердаун после победы Илии над Чарльзом Оливейрой на UFC 317. Дана Уайт заявил, что Пимблетта не должны были пускать в октагон. 

Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи подерутся 17 августа на UFC 319 (Дрикус дю Плесси)

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
logoUFC
logoИлия Топурия
logoПэдди Пимблетт
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Майкл Биспинг: «Топурия подерется с Пимблеттом в следующем бою, я вам практически гарантирую»
6сегодня, 09:58
Топурия – о стычке с Пимблеттом: «Я видел страх в его глазах, они никогда не лгут»
14вчера, 18:33
Топурия – о третьем поясе: «UFC попросили меня не говорить об этом после боя. Я пообещал»
2529 июня, 18:02
Главные новости
Боксерша Лучкина извинилась за инцидент в зоопарке: «В погоне за хайпом я выложила это видео. Люблю животных и не хотела причинить вреда»
3сегодня, 17:38
Хукер – Царукяну: «Претендент номер один, на которого всем плевать»
3сегодня, 17:14
Российского боксера Имама Хатаева дисквалифицировали на два года за допинг
2сегодня, 16:19
Пантожа – о бое с Мерабом: «Если в UFC захотят устроить что-то безумное... Бой в договорном весе до 59 кг за пояс BMF. Почему нет?»
6сегодня, 15:42
Шон Стрикленд устроил драку на турнире Tuff-N-Uff после боя одноклубника
4сегодня, 14:31Видео
Арман Царукян: «Дэн Хукер – сучка. Просто подумал, что это нужно сказать»
9сегодня, 13:04
UFC 321 пройдет в Абу-Даби 25 октября
5сегодня, 12:54Фото
Прохазка – Анкалаеву: «Клоун, я окончил университет, а ты начальную школу, надеюсь...»
17сегодня, 12:36
Лига Fight Nights проведет шесть турниров по ММА до конца года
1сегодня, 11:40
Гаджиев – о лидерстве Топурии в рейтинге P4P: «Абсолютно заслуженно. Это безупречный боец»
10сегодня, 11:36
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49