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Хабиб − о несостоявшемся бое с Фергюсоном: «Мне немного грустно из-за этого»

Хабиб Нурмагомедов выразил сожаление, что бой с Тони Фергюсоном не состоялся

«Бой с Тони? Мне немного грустно. Но моя игра ужасна для него. У Тони нет борьбы, нет грэпплинга. Что бы он со мной делал?

Как бы он меня остановил? Единственное, что у него есть − это лаки-панч. Это касается всех: Конора, Порье и Гейджи. Про них говорили, что они могут остановить меня, если повезет», − сказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона срывался четыре раза. В последний раз его пытались организовать весной-2020, но его отменили из-за начала пандемии коронавируса.

Алджамейн Стерлинг: «Было бы интересно посмотреть бой праймовых Хабиба и Фергюсона. Но да, думаю, что стиль Хабиба слишком сложный для Тони»

Хабиб Нурмагомедов: «Оказавшись в клетке с Конором, я пытался задеть Уайта. Кричал: «Сегодня ты его не защитишь!» Но Дана не слышал»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Inspire Me Podcast
logoUFC
logoMMA
легкий вес (MMA)
logoХабиб Нурмагомедов
logoТони Фергюсон
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