Хукер – Царукяну: «Претендент номер один, на которого всем плевать»
Дэн Хукер ответил Арману Царукяну.
«Ты человек-кстати. Претендент номер один, на которого всем плевать», – написал боец UFC Дэн Хукер.
Арман Царукян ранее высказался о Хукере, назвав его «сучкой».
Царукян высмеял Хукера за вылет с боя против Джастина Гейджи − в январе-2025 Хукер шутил над Царукяном, который выбыл с поединка против Ислама Махачева.
Хукер ответил Царукяну: «Карма? Если бы только твой папа вытащил быстрее, чем длился твой бой»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Дэна Хукера
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