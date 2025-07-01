1

Хукер – Царукяну: «Претендент номер один, на которого всем плевать»

Дэн Хукер ответил Арману Царукяну.

«Ты человек-кстати. Претендент номер один, на которого всем плевать», – написал боец UFC Дэн Хукер.

Арман Царукян ранее высказался о Хукере, назвав его «сучкой».

Царукян высмеял Хукера за вылет с боя против Джастина Гейджи − в январе-2025 Хукер шутил над Царукяном, который выбыл с поединка против Ислама Махачева.

Хукер ответил Царукяну: «Карма? Если бы только твой папа вытащил быстрее, чем длился твой бой»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Дэна Хукера
logoUFC
logoАрман Царукян
logoMMA
logoДэн Хукер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Арман Царукян: «Дэн Хукер – сучка. Просто подумал, что это нужно сказать»
9сегодня, 13:04
Царукян ответил Топурии: «Ты боишься. В глубине души ты знаешь, что произойдет, когда встретишься со мной»
15сегодня, 08:40
Менеджер Царукяна: «Арману нужна одна победа, чтобы стать претендентом. В планах бой с соперником из топ-10»
12вчера, 09:56
Главные новости
Боксерша Лучкина извинилась за инцидент в зоопарке: «В погоне за хайпом я выложила это видео. Люблю животных и не хотела причинить вреда»
117 минут назад
Российского боксера Имама Хатаева дисквалифицировали на два года за допинг
1сегодня, 16:19
Пантожа – о бое с Мерабом: «Если в UFC захотят устроить что-то безумное... Бой в договорном весе до 59 кг за пояс BMF. Почему нет?»
5сегодня, 15:42
Шон Стрикленд устроил драку на турнире Tuff-N-Uff после боя одноклубника
4сегодня, 14:31Видео
Арман Царукян: «Дэн Хукер – сучка. Просто подумал, что это нужно сказать»
9сегодня, 13:04
UFC 321 пройдет в Абу-Даби 25 октября
4сегодня, 12:54Фото
Прохазка – Анкалаеву: «Клоун, я окончил университет, а ты начальную школу, надеюсь...»
17сегодня, 12:36
Лига Fight Nights проведет шесть турниров по ММА до конца года
1сегодня, 11:40
Гаджиев – о лидерстве Топурии в рейтинге P4P: «Абсолютно заслуженно. Это безупречный боец»
9сегодня, 11:36
Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи подерутся 17 августа на UFC 319 (Дрикус дю Плесси)
18сегодня, 10:48
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49