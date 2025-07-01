Хукер – Царукяну: «Претендент номер один, на которого всем плевать»

Дэн Хукер ответил Арману Царукяну.

«Ты человек-кстати. Претендент номер один, на которого всем плевать», – написал боец UFC Дэн Хукер.

Арман Царукян ранее высказался о Хукере, назвав его «сучкой».

Царукян высмеял Хукера за вылет с боя против Джастина Гейджи − в январе-2025 Хукер шутил над Царукяном, который выбыл с поединка против Ислама Махачева.

Хукер ответил Царукяну: «Карма? Если бы только твой папа вытащил быстрее, чем длился твой бой»