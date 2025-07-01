Прохазка – Анкалаеву: «Клоун, я окончил университет, а ты начальную школу, надеюсь...»

Иржи Прохазка обратился к Магомеду Анкалаеву.

«Эй, клоун, я окончил университет, а ты начальную школу, надеюсь... Если не хочешь, чтобы я был твоим учителем, то я подерусь с Ульбергом», – написал боец UFC Иржи Прохазка .

Прохазка (31-5-1) в последний раз дрался в январе, когда победил Джамала Хилла техническим нокаутом в третьем раунде.

Магомед Анкалаев: «Алекс снова хочет драться со мной в Рамадан. Мне нужно больше времени. Сначала хочу бой с Ульбергом»

Магомед Анкалаев не подерется с Иржи Прохазкой (ТАСС)