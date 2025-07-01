Прохазка – Анкалаеву: «Клоун, я окончил университет, а ты начальную школу, надеюсь...»
Иржи Прохазка обратился к Магомеду Анкалаеву.
«Эй, клоун, я окончил университет, а ты начальную школу, надеюсь... Если не хочешь, чтобы я был твоим учителем, то я подерусь с Ульбергом», – написал боец UFC Иржи Прохазка.
Прохазка (31-5-1) в последний раз дрался в январе, когда победил Джамала Хилла техническим нокаутом в третьем раунде.
Магомед Анкалаев: «Алекс снова хочет драться со мной в Рамадан. Мне нужно больше времени. Сначала хочу бой с Ульбергом»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Иржи Прохазки
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