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Прохазка – Анкалаеву: «Клоун, я окончил университет, а ты начальную школу, надеюсь...»

Иржи Прохазка обратился к Магомеду Анкалаеву.

«Эй, клоун, я окончил университет, а ты начальную школу, надеюсь... Если не хочешь, чтобы я был твоим учителем, то я подерусь с Ульбергом», – написал боец UFC Иржи Прохазка.

Прохазка (31-5-1) в последний раз дрался в январе, когда победил Джамала Хилла техническим нокаутом в третьем раунде.

Магомед Анкалаев: «Алекс снова хочет драться со мной в Рамадан. Мне нужно больше времени. Сначала хочу бой с Ульбергом»

Магомед Анкалаев не подерется с Иржи Прохазкой (ТАСС)

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Иржи Прохазки
Карлос Ульберг
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