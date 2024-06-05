«Арман – сучка». Гамрот раскритиковал Царукяна за слова о Порье

Матеуш Гамрот раскритиковал Армана Царукяна за слова о Дастине Порье.

Ранее Царукян предположил, что Порье «морально сломался» в концовке поединка с .

«Арман – сучка», – написал в соцсетях легковес UFC Матеуш Гамрот.

Гамрот – спарринг-партнер Порье, принимавший участие в подготовке Дастина к титульному поединку на UFC 302.

Порье готовится к бою с Махачевым вместе с Гамротом: «Приятно работать с таким парнем в лагере»

Одноклубник Порье заявил, что Дастин получил травму до боя с Махачевым: «Он повредил ребра и две недели не мог бороться»