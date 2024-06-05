«Арман – сучка». Гамрот раскритиковал Царукяна за слова о Порье
Матеуш Гамрот раскритиковал Армана Царукяна за слова о Дастине Порье.
Ранее Царукян предположил, что Порье «морально сломался» в концовке поединка с Исламом Махачевым.
«Арман – сучка», – написал в соцсетях легковес UFC Матеуш Гамрот.
Гамрот – спарринг-партнер Порье, принимавший участие в подготовке Дастина к титульному поединку на UFC 302.
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