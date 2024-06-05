Царукян – о бое Махачева и Порье: «Дастин просто сдался. Морально сломался»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев Арман Царукян Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян высказался о бое Ислама Махачева и Дастина Порье.

«Первый раунд прошел в сторону Махачева. Я думал: «Блин, в натуре мешок конченый этот Порье». Потом он включился, Ислам подустал – уже бой был поинтереснее. Меня больше удивил Ислам. Почему он так быстро устал, не мог бороть?

Ислам в пятираундовых боях не так хорошо дышит – это его второй пятираундовый бой, он снова отдал концовку. Интересно, откуда он нашел силы на удушающий прием? У меня такое чувство, что Порье просто взял и сдался. Морально сломался.

Там оставалось две минуты. Зачем ты шею свою отдаешь? Перетерпи, перекрутись. Усни, но не сдавайся. Это твой последний бой, самый важный в жизни, а ты берешь и просто так отдаешь его. Я бы так просто не отдал», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Царукян хочет драться с Махачевым в России: «Было бы круто устроить в Сочи или Москве»

Царукян считает, что он популярнее Махачева в России: «Многие не любят Ислама за то, что он из Дагестана и дерется без флага»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий