Царукян – о бое Махачева и Порье: «Дастин просто сдался. Морально сломался»
Арман Царукян высказался о бое Ислама Махачева и Дастина Порье.
«Первый раунд прошел в сторону Махачева. Я думал: «Блин, в натуре мешок конченый этот Порье». Потом он включился, Ислам подустал – уже бой был поинтереснее. Меня больше удивил Ислам. Почему он так быстро устал, не мог бороть?
Ислам в пятираундовых боях не так хорошо дышит – это его второй пятираундовый бой, он снова отдал концовку. Интересно, откуда он нашел силы на удушающий прием? У меня такое чувство, что Порье просто взял и сдался. Морально сломался.
Там оставалось две минуты. Зачем ты шею свою отдаешь? Перетерпи, перекрутись. Усни, но не сдавайся. Это твой последний бой, самый важный в жизни, а ты берешь и просто так отдаешь его. Я бы так просто не отдал», – сказал легковес UFC Арман Царукян.
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