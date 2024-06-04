Одноклубник Порье заявил, что Дастин получил травму до боя с Махачевым: «Он повредил ребра и две недели не мог бороться»

Дастин Порье дрался с Исламом Махачевым, несмотря на травму ребер.

«Меня впечатлило его выступления. Никто об этом не знает, и Дастин, наверное, скажет: «Зачем ты это рассказал?»

Знаю, что Махачев не был на 100% готов, никто не может быть готов к бою на 100%. Но Дастин повредил ребра за две недели до боя. Из-за этого он две недели не занимался борьбой и грэпплингом.

Возможно, мне не стоит об этом говорить, но этот факт делает еще более впечатляющим выступление Дастина», − сказал экс-боец UFC Ив Эдвардс, тренирующийся в зале American Top Team.

Напомним, что Порье проиграл Махачеву удушающим приемом в пятом раунде титульного поединка на UFC 302.

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