Махачев объяснил, почему хочет перейти в полусредний вес: «Когда я побью Порье и Царукяна, что мне делать в легком дивизионе?»
Ислам Махачев объяснил, почему хочет перейти в полусредний вес.
«Остаться в легком весе? А что далее? Сейчас у меня Порье. После того, как я побью Порье и Армана… Не знаю.
У меня не останется никакой работы в этом весе. И мне нужен второй пояс. Это моя мечта − стать двойным чемпионом», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Напомним, что в ночь на 2 июня Махачев подерется с Дастином Порье на турнире UFC 302.
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