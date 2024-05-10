Махачев объяснил, почему хочет перейти в полусредний вес: «Когда я побью Порье и Царукяна, что мне делать в легком дивизионе?»

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев Арман Царукян UFC 302 Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев объяснил, почему хочет перейти в полусредний вес.

«Остаться в легком весе? А что далее? Сейчас у меня Порье. После того, как я побью Порье и Армана… Не знаю.

У меня не останется никакой работы в этом весе. И мне нужен второй пояс. Это моя мечта − стать двойным чемпионом», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Напомним, что в ночь на 2 июня Махачев подерется с Дастином Порье на турнире UFC 302.

Махачев − о недооценке Порье: «Кто-то считает, что я не уважаю его, но лучший ударник в нашем дивизионе»

Махачев озвучил план на бой с Порье: «Я попытаюсь повалить его»

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8 комментариев
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Ну если этих двоих вынесет)то было бы круто)
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Если
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верим в Ислама
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Победа Порье гильотиной
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Ответ Мадина Уйгурова
В исламе нельзя говорить "если"
Каждый мусульманин говорит «Ин ша Аллах». Так если на все воля Божья, то как можно быть уверенным в том, что произойдет наверняка? А если проиграет?
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Ответ Александр Степанов
Каждый мусульманин говорит «Ин ша Аллах». Так если на все воля Божья, то как можно быть уверенным в том, что произойдет наверняка? А если проиграет?
Вот и надо говорить "На все воля Божья". А не "если".
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