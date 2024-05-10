Махачев объяснил, почему хочет перейти в полусредний вес: «Когда я побью Порье и Царукяна, что мне делать в легком дивизионе?»

Ислам Махачев объяснил, почему хочет перейти в полусредний вес.

«Остаться в легком весе? А что далее? Сейчас у меня Порье. После того, как я побью Порье и … Не знаю.

У меня не останется никакой работы в этом весе. И мне нужен второй пояс. Это моя мечта − стать двойным чемпионом», − сказал чемпион в легком весе .

Напомним, что в ночь на 2 июня Махачев подерется с на турнире UFC 302.

Махачев − о недооценке Порье: «Кто-то считает, что я не уважаю его, но лучший ударник в нашем дивизионе»

Махачев озвучил план на бой с Порье: «Я попытаюсь повалить его»