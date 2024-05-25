Менеджер Царукяна: «Из-за наказания Арман не сможет страховать бой Махачев – Порье»

Царукян не будет запасным бойцом поединка Махачев – Порье из-за дисквалификации.

«Из-за наказания Арман не сможет страховать бой Махачев – Порье», – заявил Саят Абдрахманов.

Напомним, атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Царукяна за нападение на фаната во время выхода на бой против бразильца Чарльза Оливейры. Помимо отстранения, россиянин оштрафован на $30 тысяч.

Поединок Ислама Махачева и Дастина Порье возглавит турнир UFC 302, который состоится в ночь на 2 июня в Ньюарке (США).

Порье сообщил, что бой с Махачевым может стать для него последним: «Готов полностью посвятить себя семье»

Член зала славы UFC Палвер: «Порье – крестный отец легкого веса. Он покажет Махачеву силу своего удара»