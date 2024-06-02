Царукян − о победе Махачева: «Поздравляю, Ислам! Но не пытайся сбежать от меня в другой вес»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян поздравил Ислама Махачева с победой над Дастином Порье.

«Поздравляю, Ислам! Но не пытайся сбежать от меня в другой вес. Ты лишь раз защищал титул в бою с легковесом. И теперь пришла моя очередь», − написал в соцсетях легковес UFC Арман Царукян.

Напомним, что Ислам Махачев задушил Дастина Порье в пятом раунде и защитил титул UFC в легком весе.

Махачев − о Царукяне: «Арман должен сказать мне спасибо, что его подписали в UFC. Наш реванш неизбежен»

Арман Царукян: «Махачев сам должен меня благодарить, потому что поединок со мной стал первым, который принес ему $50 тысяч»

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4 комментария
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Армянские понты подъехали
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+7
Успокойся царик ты от махача ко второму раунду уже отлетишь
+9
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🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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И это он говорит после того как отказался
От боя
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