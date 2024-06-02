Царукян − о победе Махачева: «Поздравляю, Ислам! Но не пытайся сбежать от меня в другой вес»

Арман Царукян поздравил Ислама Махачева с победой над Дастином Порье.

«Поздравляю, Ислам! Но не пытайся сбежать от меня в другой вес. Ты лишь раз защищал титул в бою с легковесом. И теперь пришла моя очередь», − написал в соцсетях легковес UFC Арман Царукян.

Напомним, что задушил в пятом раунде и защитил титул UFC в легком весе.

Махачев − о Царукяне: «Арман должен сказать мне спасибо, что его подписали в UFC. Наш реванш неизбежен»

Арман Царукян: «Махачев сам должен меня благодарить, потому что поединок со мной стал первым, который принес ему $50 тысяч»