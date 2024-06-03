Эдуард Вартанян: «Царукян – единственный в дивизионе, кто способен выиграть у Махачева. Он быстрее и точнее»

Теги UFC MMA Эдуард Вартанян Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Эдуард Вартанян считает Царукяна главным соперником Махачева в легком весе.

«Мне интересно посмотреть бой Ислама против Царукяна. Арман – первый претендент, кто еще? Больше никого нет. У Царукяна есть борцовская база, он может переводить Махачева, что и показал в первом бою.

Арман быстрее и точнее. Но если он начнет играться и переводить, как было в первом бою, то это будет недальновидное решение. Ислама очень трудно перевести, поскольку он чувствительный, особенно с одной ноги. От клетки с корпусом, как переводил Арман, еще возможно, а с ноги его очень сложно повалить. Царукян – единственный боец в дивизионе, который способен выиграть у Махачева», – заявил боец лиги ACA Эдуард Вартанян.

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4 комментария
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в стойке у Армана вообще нет шанса
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Ответ Katin Dag
На земле думаешь есть?
На земле их больше. Многие сильно недооценивают мастерство Ислама в стойке. Он перебивал Порье, который один из лучших боксеров в UFC
+2
0
+2
А я соглашусь в той части, что Царукян - это единственный интересный оппонент для Ислама в дивизионе. И он первый претендент по праву. С их первого боя оба прогрессировали как бойцы и крайне любопытно посмотреть на них в клетке, прошедшими полноценный кемп. Мне кажется, что это будет очень сложный и конкурентный бой для Ислама, пусть на бумаге он и очевидный фаворит.
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Ответ Егор Крид58
в стойке у Армана вообще нет шанса
На земле думаешь есть?
+1
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