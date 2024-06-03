Эдуард Вартанян: «Царукян – единственный в дивизионе, кто способен выиграть у Махачева. Он быстрее и точнее»

Эдуард Вартанян считает Царукяна главным соперником Махачева в легком весе.

«Мне интересно посмотреть бой Ислама против Царукяна. Арман – первый претендент, кто еще? Больше никого нет. У Царукяна есть борцовская база, он может переводить Махачева, что и показал в первом бою.

Арман быстрее и точнее. Но если он начнет играться и переводить, как было в первом бою, то это будет недальновидное решение. Ислама очень трудно перевести, поскольку он чувствительный, особенно с одной ноги. От клетки с корпусом, как переводил Арман, еще возможно, а с ноги его очень сложно повалить. Царукян – единственный боец в дивизионе, который способен выиграть у Махачева», – заявил боец лиги ACA Эдуард Вартанян.

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