Эдуард Вартанян: «Предложили подраться на Претендентской серии Уайта, но для меня это неприемлемый вариант»

Эдуард Вартанян рассказал о ходе переговоров с UFC.

«С у меня нет подвижек. Мне предложили драться на Претендентской серии , но сейчас идут переговоры, и, может быть, получится подписаться раньше. Выступление в Претендентской серии для меня – неприемлемый вариант.

Мне предлагали выступить там еще в ноябре прошлого года. Тогда для меня это было неприемлемо, сейчас ничего не изменилось», – сказал победитель Гран-при АСА в легком весе .

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