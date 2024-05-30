Эдуард Вартанян: «Предложили подраться на Претендентской серии Уайта, но для меня это неприемлемый вариант»

Теги UFC Дана Уайт MMA Эдуард Вартанян Бокс/MMA/UFC

Эдуард Вартанян рассказал о ходе переговоров с UFC.

«С UFC у меня нет подвижек. Мне предложили драться на Претендентской серии Даны Уайта, но сейчас идут переговоры, и, может быть, получится подписаться раньше. Выступление в Претендентской серии для меня – неприемлемый вариант.

Мне предлагали выступить там еще в ноябре прошлого года. Тогда для меня это было неприемлемо, сейчас ничего не изменилось», – сказал победитель Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян.

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