Эдуард Вартанян: «Предложили подраться на Претендентской серии Уайта, но для меня это неприемлемый вариант»
Эдуард Вартанян рассказал о ходе переговоров с UFC.
«С UFC у меня нет подвижек. Мне предложили драться на Претендентской серии Даны Уайта, но сейчас идут переговоры, и, может быть, получится подписаться раньше. Выступление в Претендентской серии для меня – неприемлемый вариант.
Мне предлагали выступить там еще в ноябре прошлого года. Тогда для меня это было неприемлемо, сейчас ничего не изменилось», – сказал победитель Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян.
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