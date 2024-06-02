Махачев не хочет драться с Царукяном: «В реванше нет смысла, но если Уайт хочет, то без проблем»

Ислам Махачев заявил, что готов драться с Арманом Царукяном, если об этом попросят в UFC.

«В реванше нет смысла. Мне нужен новый вызов. Но если Дана Уайт хочет, то давайте сделаем это. Никаких проблем», − сказал чемпион в легком весе .

Напомним, что Махачев побеждал в 2019 году единогласным решением судей.

Царукян − о победе Махачева: «Поздравляю, Ислам! Но не пытайся сбежать от меня в другой вес»

Уайт − о бое Махачева и Эдвардса: «Ислам заслужил это»