Махачев не хочет драться с Царукяном: «В реванше нет смысла, но если Уайт хочет, то без проблем»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев заявил, что готов драться с Арманом Царукяном, если об этом попросят в UFC.

«В реванше нет смысла. Мне нужен новый вызов. Но если Дана Уайт хочет, то давайте сделаем это. Никаких проблем», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Напомним, что Махачев побеждал Армана Царукяна в 2019 году единогласным решением судей.

Царукян − о победе Махачева: «Поздравляю, Ислам! Но не пытайся сбежать от меня в другой вес»

Уайт − о бое Махачева и Эдвардса: «Ислам заслужил это»

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Алексей Головин
ну он прав. есть смысл в реванше только для Армана ну и для его адептов. ни какого экономического смысла в этом бое для ЮФС не. Исламу драться кроме как с Леоном не с кем. но... Леон дерётся с товарищем Ислама в Манчестере и если победит Белал, то всё. Исламу придётся чистить поновой. Придётся драться и с Арманом и с поляком... но эти бои ни кому не интересны. Всё будет зависеть от Манчестера.
Экономического смысла в бое между Белалом и Леоном еще меньше, но бой проводят, потому что сложно игнорировать первого претендента. Царукян #1 и бредово не давать ему драться за пояс. Но если не Ислам, то кто? Гамрот с двумя победами?
+6
0
+6
ну он прав. есть смысл в реванше только для Армана ну и для его адептов. ни какого экономического смысла в этом бое для ЮФС не. Исламу драться кроме как с Леоном не с кем. но... Леон дерётся с товарищем Ислама в Манчестере и если победит Белал, то всё. Исламу придётся чистить поновой. Придётся драться и с Арманом и с поляком... но эти бои ни кому не интересны. Всё будет зависеть от Манчестера.
+9
-4
+5
А с кем есть смысл в легком весе?
Оставь пояс и иди за полусредним тогда, непонятно для чего эти вбросы
+4
-1
+3
Ответ Алексей Головин
ну он прав. есть смысл в реванше только для Армана ну и для его адептов. ни какого экономического смысла в этом бое для ЮФС не. Исламу драться кроме как с Леоном не с кем. но... Леон дерётся с товарищем Ислама в Манчестере и если победит Белал, то всё. Исламу придётся чистить поновой. Придётся драться и с Арманом и с поляком... но эти бои ни кому не интересны. Всё будет зависеть от Манчестера.
Есть ещё испаногрузин, но тот заявил, что дерётся лишь с теми, у кого сотни миллионов подписчиков в инсте. Будет смешно, если О’Мэлли откажет ему в бою ровно по той же самой причине
+1
0
+1
Ответ egoriev.konstantin
Ни ислам ни хабиб никому не дают реванш, почему интересно?
У Махачёва был повторной бой с австралийцем, должен был состояться с бразилом, но сорвался
+1
0
+1
Хочу увидеть бой с Максом, он прибавил в защите в стойке в последнее время, плюс его очень тяжело перевести в партер
+1
-1
0
Ни ислам ни хабиб никому не дают реванш, почему интересно?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий