Махачев не хочет драться с Царукяном: «В реванше нет смысла, но если Уайт хочет, то без проблем»
Ислам Махачев заявил, что готов драться с Арманом Царукяном, если об этом попросят в UFC.
«В реванше нет смысла. Мне нужен новый вызов. Но если Дана Уайт хочет, то давайте сделаем это. Никаких проблем», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Напомним, что Махачев побеждал Армана Царукяна в 2019 году единогласным решением судей.
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