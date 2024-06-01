Арман Царукян: «Махачев сам должен меня благодарить, потому что поединок со мной стал первым, который принес ему $50 тысяч»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Ариэль Хельвани Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян не видит заслуги Ислама Махачева в его попадании в UFC.

«Я должен благодарить Махачева за попадание в UFC? Почему? Сначала я должен сказать спасибо своему менеджера, потом UFC... Но Ислам должен сам меня благодарить, потому что он впервые в жизни заработал $50 тысяч, когда дрался со мной», – заявил боец UFC Арман Царукян.

Махачев − о Царукяне: «Арман должен сказать мне спасибо, что его подписали в UFC. Наш реванш неизбежен»

Тренер Царукяна – о реванше с Махачевым: «Если Арман проведет такой же бой, как против Оливейры, этого будет недостаточно»

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