Махачев − о Царукяне: «Арман должен сказать мне спасибо, что его подписали в UFC. Наш реванш неизбежен»
Ислам Махачев заявил, что реванш с Арманом Царукяном неизбежен.
«Не могли найти соперника мне, просил подобрать. Думаю, Арман должен сказать мне спасибо, потому что его подписали в UFC для боя со мной. Я не знал Армана, какой у него стиль, дебютант вышел.
У нас такая история была, что просто не нашли халяльную еду, ели рыбу. Думаю, это большой опыт в моей карьере, что нужно кушать, а что нельзя.
Теперь мы работаем с диетологом до турнира, а после весогонки его отпускаем. Тот бой − большая наука для меня.
Не скажу, что этот бой был близким, хотя многие об этом говорят. Я выиграл каждый раунд, хотя Арман мусолит эту тему.
Он до сих пор хочет реванш, но у него был сейчас шанс выйти на UFC 302, ему предложили. Но я думаю, наш бой неизбежен. Закроем этот вопрос», − сказал чемпион UFC в легком Ислам Махачев.
Напомним, бой Махачева и Царукяна состоялся в 2019 году и закончился победой Ислама единогласным решением судей.
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