Даниэль Кормье: «Если Джонс проиграет Аспиналлу, то люди начнут сомневаться в его величии»

Кормье считает, что поражение Аспиналлу поставит под сомнение величие Джонса.

«Если Джон Джонс проиграет Тому Аспиналлу, то люди начнут сомневаться в его величии.

Долго не было споров о том, насколько велик Андерсон Сильва, но к концу карьеры этого парня начали бить. Если бы не это, то он бы был даже выше Джонса и Жоржа Сен-Пьера», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Последний юбилей UFC – провал: допинг у Джонса и Леснара и главный бой, сорванный за три дня до турнира

Даниэль Кормье: «Иногда спрашиваю себя: «Как Перейра добился такого успеха? Он ведь совершенно не умеет бороться»