Даниэль Кормье: «Если Джонс проиграет Аспиналлу, то люди начнут сомневаться в его величии»

Теги UFC Андерсон Сильва Жорж Сен-Пьер MMA Джон Джонс Даниэль Кормье Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Кормье считает, что поражение Аспиналлу поставит под сомнение величие Джонса.

«Если Джон Джонс проиграет Тому Аспиналлу, то люди начнут сомневаться в его величии.

Долго не было споров о том, насколько велик Андерсон Сильва, но к концу карьеры этого парня начали бить. Если бы не это, то он бы был даже выше Джонса и Жоржа Сен-Пьера», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

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8 комментариев
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Это рассуждение, что если бы Кормье не проиграл не одного боя в карьере, то он бы был очень великим, но, к сожалению, он проиграл и не раз.

Бонз на таком этапе карьеры, что поражение впечатается навсегда в его рекорд. Именно поэтому он и подходит к последним боям максимально выборочно и максимально денежно.
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Сомнительно, но окей. Джонс свое давно доказал, его поражения уже ничего не будут значить, как и поражения паука в конце карьеры.
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Для меня Паук лучший из лучших
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