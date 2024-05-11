Даниэль Кормье: «Если Джонс проиграет Аспиналлу, то люди начнут сомневаться в его величии»
Кормье считает, что поражение Аспиналлу поставит под сомнение величие Джонса.
«Если Джон Джонс проиграет Тому Аспиналлу, то люди начнут сомневаться в его величии.
Долго не было споров о том, насколько велик Андерсон Сильва, но к концу карьеры этого парня начали бить. Если бы не это, то он бы был даже выше Джонса и Жоржа Сен-Пьера», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.
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Даниэль Кормье: «Иногда спрашиваю себя: «Как Перейра добился такого успеха? Он ведь совершенно не умеет бороться»
Бонз на таком этапе карьеры, что поражение впечатается навсегда в его рекорд. Именно поэтому он и подходит к последним боям максимально выборочно и максимально денежно.