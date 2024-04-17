Даниэль Кормье: «Иногда спрашиваю себя: «Как Перейра добился такого успеха? Он ведь совершенно не умеет бороться»

Теги UFC MMA Даниэль Кормье Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье высказался о достижениях Алекса Перейры в ММА.

«Иногда спрашиваю себя: «Как Перейра смог добиться такого успеха?» При всем уважении, но он ведь совершенно не умеет бороться. Он просто не знает, как делать это. Как же он достиг всего этого?

У него есть уникальный набор навыков – эти навыки настолько хороши, что недостатки Перейры не имеют значения. Он настолько хорош в своем деле, что стал лучшим бойцом в мире», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

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14 комментариев
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Ответ ST-L
ну Иржи попробовал пройти в ноги, там и остался
Иржи конечно тот ещё борец)
+13
0
+13
Ну грамотный менеджмент, сводили с ударниками. Да думаю когда дадут ему греплера, то проблем он ему не доставит. Во-первых природная силища у него запредельная, и перевести его будет проблематично, а во-вторых, вряд ли его главный тренер Гловер пытается чему-то новому научить его в стойке))
Адесанью же мало кому удавалось переводить, он этот аспект прокачал
+15
-4
+11
Да все просто, его уровня борьбы хватает для полутяжелого, вот и все. То есть у него не такой ужасный грэпплинг как многим кажется, да, его защита от переводов оконулевая, но этому нельзя научиться быстро, более того, у него никогда уже не будет хорошей защиты, но повязать руки и ноги, и поддержать в гарде он может, встает неплохо, а бойцов с нормальной борьбой и джиу в полутяжелом нет, и не надо обманываться фанатом Анкалаева, у него почти нет грэпплинга, очень посредственный гнп, и из приятного у него - нормальный контроль. Вот появись в полутяжах борец уровня молодого Джонса или ДС - то там конец Перейре настанет, насколько я знаю, Альмейда хочет обратно в полутяжи, и вот это я хочу посмотреть.
+8
0
+8
Ответ madaev
Ну так его никто и не борол
ну Иржи попробовал пройти в ноги, там и остался
+9
-1
+8
Ответ FRAUD
Да все просто, его уровня борьбы хватает для полутяжелого, вот и все. То есть у него не такой ужасный грэпплинг как многим кажется, да, его защита от переводов оконулевая, но этому нельзя научиться быстро, более того, у него никогда уже не будет хорошей защиты, но повязать руки и ноги, и поддержать в гарде он может, встает неплохо, а бойцов с нормальной борьбой и джиу в полутяжелом нет, и не надо обманываться фанатом Анкалаева, у него почти нет грэпплинга, очень посредственный гнп, и из приятного у него - нормальный контроль. Вот появись в полутяжах борец уровня молодого Джонса или ДС - то там конец Перейре настанет, насколько я знаю, Альмейда хочет обратно в полутяжи, и вот это я хочу посмотреть.
Да тот же Блахович несколько раундов неплохо его залёживал. Правда толку было ноль.
+7
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+7
Ну так его никто и не борол
+8
-3
+5
Ответ ML26
Ну грамотный менеджмент, сводили с ударниками. Да думаю когда дадут ему греплера, то проблем он ему не доставит. Во-первых природная силища у него запредельная, и перевести его будет проблематично, а во-вторых, вряд ли его главный тренер Гловер пытается чему-то новому научить его в стойке)) Адесанью же мало кому удавалось переводить, он этот аспект прокачал
природная сила не помогает против элитного борца, к тому же, борцы сами сильные физически
+9
-4
+5
Перейра всегда радовался даже простым вещам, пусть и бухал в автосервисе. Жизнь отплатила сполна его скромности и терпению.
+3
0
+3
Нет таких элитных борцов как кормье
+2
0
+2
С помощью пушок
+1
0
+1
Ответ ML26
Ну грамотный менеджмент, сводили с ударниками. Да думаю когда дадут ему греплера, то проблем он ему не доставит. Во-первых природная силища у него запредельная, и перевести его будет проблематично, а во-вторых, вряд ли его главный тренер Гловер пытается чему-то новому научить его в стойке)) Адесанью же мало кому удавалось переводить, он этот аспект прокачал
Так его тот же Адесанья без проблем переводил
+3
-2
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С его ударом и не нужно уметь бороться)
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Ответ Максим Медов
Просто на его пути еще не было хорошего борца. Ну думаю, он его встретит и тогда познает , что такое партер 5 раундов. 🤣
Когда появится в его весе борец уровня Гамрота или Мераба давлением и переводами 24 на 7 тогда и посмотрим. Анкалаев ничего не сделает ему, вот увидишь) даже если переведет ( что сомнительно случится раньше чем получит супер кик), он просто максимум набросает чуть ударов, чуть подержит. Но не более. Перейра грамотно вяжет.
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