Даниэль Кормье: «Иногда спрашиваю себя: «Как Перейра добился такого успеха? Он ведь совершенно не умеет бороться»

Даниэль Кормье высказался о достижениях Алекса Перейры в ММА.

«Иногда спрашиваю себя: «Как Перейра смог добиться такого успеха?» При всем уважении, но он ведь совершенно не умеет бороться. Он просто не знает, как делать это. Как же он достиг всего этого?

У него есть уникальный набор навыков – эти навыки настолько хороши, что недостатки Перейры не имеют значения. Он настолько хорош в своем деле, что стал лучшим бойцом в мире», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

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