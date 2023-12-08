Даниэль Кормье: «Нам очень повезло, что Гацалов не перешел в ММА. Он переехал бы всех, включая Джонса»

Теги UFC Хаджимурад Гацалов MMA Джон Джонс Даниэль Кормье Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье считает, что борец Хаджимурад Гацалов добился бы успеха в UFC.

«Был один парень, который выиграл у меня в полуфинале Олимпийских игр. Его зовут Хаджимурад Гацалов. Нам очень повезло, что этот сукин сын не перешел в ММА. Он переехал бы всех, включая Джона Джонса.

Он бы надрал всем задницы. Этот мужик был очень хорош. Он победил меня, Кэла Сэндерсона и Кайла Снайдера. Он долгое время побеждал всех лучших американских борцов», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Гацалов – чемпион Олимпийских игр в Афинах. В 2022 году он был назначен главным тренером сборной России по вольной борьбе.

Кормье – о драке с Джонсом на пресс-конференции в 2014-м: «Хотел укусить засранца»

Кормье призвал UFC лишить Джонса титула: «Джон заслужил пояс, но он вернется только через 7 месяцев»

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8 комментариев
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Возможно, но не факт. Если он тебя раскатал, это не значит что надо прям накидывать на него.
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Ну,если по борьбе чемп,то не факт же ,что в ММА карьера пойдет.
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Ответ Born is the King
олимпийцами юфс не удивить и тем более в ММА больше эффективен греплинг нежели классическая и тем более греко римская Касаемо Бонза то помню, как он одного олимпийца и в борьбе и в стойке перебил,как и обещал перед боями
СОгласен, это как ежа голой жопой пугать
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Вроде комплимент делает, но при этом называет сукиным сыном. Тупая американская манера. На Кавказе могли бы и зарезать за такой комплимент. В общем американская школа борьбы явно проигрывает кавказской, так что ничего удивительного.
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Вообще для ММА самбо лучше вольной борьбы.
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олимпийцами юфс не удивить и тем более в ММА больше эффективен греплинг нежели классическая и тем более греко римская

Касаемо Бонза то помню, как он одного олимпийца и в борьбе и в стойке перебил,как и обещал перед боями
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"Нам очень повезло, что этот сукин сын не перешел в ММА" - за такое с него спросили бы там))
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Ни один олимпийский борец включая Кормье , Ромеро и других не могли делать контроль в партере как это делал Хабиб , от сюда вывод что борьба в мма немного отличается от классических видов борьбы .
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