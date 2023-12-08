Даниэль Кормье: «Нам очень повезло, что Гацалов не перешел в ММА. Он переехал бы всех, включая Джонса»

Даниэль Кормье считает, что борец Хаджимурад Гацалов добился бы успеха в UFC.

«Был один парень, который выиграл у меня в полуфинале Олимпийских игр. Его зовут Хаджимурад Гацалов. Нам очень повезло, что этот сукин сын не перешел в ММА. Он переехал бы всех, включая .

Он бы надрал всем задницы. Этот мужик был очень хорош. Он победил меня, Кэла Сэндерсона и Кайла Снайдера. Он долгое время побеждал всех лучших американских борцов», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Гацалов – чемпион Олимпийских игр в Афинах. В 2022 году он был назначен главным тренером сборной России по вольной борьбе.

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