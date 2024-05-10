Джонс − о бое с Миочичем: «Я просто следую изначальным планам. Или мне нужно забить на всю подготовку к Стипе?»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс объяснил, почему не отказывается от боя со Стипе Миочичем.

«Я придерживаюсь довольно четкого решения − просто в точности следую изначальным планам подраться с титулованным бойцом.

Или мне нужно забить на всю подготовку к Стипе, которую я провел, чтобы сразиться с еще одним расхайпованным парнем, которого, возможно, не будет тут через три года?

Я не собираюсь менять свои планы ради кого-то. Стипе − лучший тяжеловес в истории, он пашет по-полной.

Собираюсь дать ему то, что он заслуживает. А затем потребую еще одну жертву. Все остальное будет позже», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Миочич − о бое с Аспиналлом: «Мы можем это сделать, но только после Джонса»

Джонс объяснил, почему хочет драться с Миочичем, а не Аспиналлом: «Я говорил, что могу уйти после боя со Стипе еще до чемпионства Тома»

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