Даниэль Кормье: «Миочич против Джонса – главный бой 2024 года»

Теги UFC MMA Джон Джонс Даниэль Кормье Майкл Чендлер Стипе Миочич Конор Макгрегор Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье назвал три поединка, которые он хочет увидеть в 2024 году.

«Главный бой для меня – это Джон Джонс против Стипе Миочича. Я должен увидеть, как эти ребята наконец-то подерутся. Нас дразнили слишком долго. Нам сказали, что придется подождать, но эй, сделайте это. Я знаю, что это будет веселый бой. Этот поединок будет многое значить.

Второй по значимости бой – это возвращение Конора Макгрегора в поединке с Майклом Чендлером. А третий – поединок Тома Аспиналла против чемпиона», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

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10 комментариев
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Ответ СвинопаС
Даня льет воду на мельницу Даны. Бой ДД-Миочич интересен, но не более того. Вот бой Джонса с Нганну, думаю, потянул бы на бой года, но костлявый отсиживался в качалке по Франсис околачивал тяжелый дивизион.
Околачивал - это по одному бою в год проводил когда?)
И почему бы не развернуть ситуацию и не сказать, что когда Джонс набрал форму для возвращения, то Фрэнсис ливанул из UFC?
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+3
Все портит их возраст и простой.
+2
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+1
Ответ Drob003
Сомневаюсь. Хорват уже не интересен. Слишком стар. Сейчас всем интересен Том Аспинал. Может Нгану вернëтся и с ним зарубится. А Стипе с Бонсом пусть и дальше друг друга до пенсии ждут
Нганну не вернется ради боя с Аспиналлом, так как его вынесут.
Будь у Гана чуть больше мощности, он бы тоже вынес камерунца.
+3
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Возможно бой не будет зрелищным, но вывеска слишком значимая.
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Ответ Proper Chels
Нганну не вернется ради боя с Аспиналлом, так как его вынесут. Будь у Гана чуть больше мощности, он бы тоже вынес камерунца.
Да согласен будь у Гана удар Нганну и борьба Джонса, то он бы вынес Нганну, но тогда это был бы уже не Ган🤣
+2
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Ответ СвинопаС
Даня льет воду на мельницу Даны. Бой ДД-Миочич интересен, но не более того. Вот бой Джонса с Нганну, думаю, потянул бы на бой года, но костлявый отсиживался в качалке по Франсис околачивал тяжелый дивизион.
Помню как он околачивал Льюиса. Это было легендарно. Ну а легендарная защита против Гана действительно смахивала на мастер класс
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