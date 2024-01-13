Даниэль Кормье: «Миочич против Джонса – главный бой 2024 года»
Даниэль Кормье назвал три поединка, которые он хочет увидеть в 2024 году.
«Главный бой для меня – это Джон Джонс против Стипе Миочича. Я должен увидеть, как эти ребята наконец-то подерутся. Нас дразнили слишком долго. Нам сказали, что придется подождать, но эй, сделайте это. Я знаю, что это будет веселый бой. Этот поединок будет многое значить.
Второй по значимости бой – это возвращение Конора Макгрегора в поединке с Майклом Чендлером. А третий – поединок Тома Аспиналла против чемпиона», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.
Миочич обратился к Аспиналлу: «Я выиграю у Джонса, а потом поговорю с тобой об объединении поясов»
И почему бы не развернуть ситуацию и не сказать, что когда Джонс набрал форму для возвращения, то Фрэнсис ливанул из UFC?
Будь у Гана чуть больше мощности, он бы тоже вынес камерунца.