Даниэль Кормье: «Миочич против Джонса – главный бой 2024 года»

Даниэль Кормье назвал три поединка, которые он хочет увидеть в 2024 году.

«Главный бой для меня – это Джон Джонс против Стипе Миочича. Я должен увидеть, как эти ребята наконец-то подерутся. Нас дразнили слишком долго. Нам сказали, что придется подождать, но эй, сделайте это. Я знаю, что это будет веселый бой. Этот поединок будет многое значить.

Второй по значимости бой – это возвращение Конора Макгрегора в поединке с Майклом Чендлером. А третий – поединок Тома Аспиналла против чемпиона», – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Миочич обратился к Аспиналлу: «Я выиграю у Джонса, а потом поговорю с тобой об объединении поясов»

Том Аспиналл: «Бой с Джонсом? Я бы с радостью»