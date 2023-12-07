Кормье – о драке с Джонсом на пресс-конференции в 2014-м: «Хотел укусить засранца»

Теги UFC MMA Джон Джонс Даниэль Кормье Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье признался, что хотел укусить Джона Джонса во время драки на пресс-конференции.

«Когда у нас была драка на пресс-конференции с Джонсом, я еще был непобежденным бойцом.

И вот мы в MGM-Grand, Джон ударил меня головой, я толкнул его. Мы оба альфа-самцы. Так что он нахрен напал на меня.

И вот мы деремся, Джо, охранник из UFC, упал под меня. Мы все летим со сцены, и тогда я подумал укусить засранца, потому что он повалил меня на землю», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Напомним, что Кормье дважды дрался с Джоном Джонсом. Первый бой он проиграл единогласным решением, а второй – техническим нокаутом. Но результат реванша был аннулирован из-за положительного допинг-теста Джонса.

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3 комментария
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Новая трактовка от спортса "техническое решение" ))
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во втором бою Кормье выглядел лучше Джонса. но зевнул. сам виноват. но думаю, что если бы они в тот год ещё пару раз подрались, Кормье бы забрал 2 победы из 3. тогда Джонс вроде курсил поменьше, буквально пиктограммами)
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Единогласным нокаутом наверное?
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