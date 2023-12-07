Кормье – о драке с Джонсом на пресс-конференции в 2014-м: «Хотел укусить засранца»

Даниэль Кормье признался, что хотел укусить Джона Джонса во время драки на пресс-конференции.

«Когда у нас была драка на пресс-конференции с Джонсом, я еще был непобежденным бойцом.

И вот мы в MGM-Grand, Джон ударил меня головой, я толкнул его. Мы оба альфа-самцы. Так что он нахрен напал на меня.

И вот мы деремся, Джо, охранник из UFC, упал под меня. Мы все летим со сцены, и тогда я подумал укусить засранца, потому что он повалил меня на землю», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Напомним, что Кормье дважды дрался с . Первый бой он проиграл единогласным решением, а второй – техническим нокаутом. Но результат реванша был аннулирован из-за положительного допинг-теста Джонса.

Кормье – о Джонсе: «Я не могу забыть все, что он сделал»

Кормье рассказал о разговорах с Джонсом: «Он писал мне в мои самые темные моменты, когда у меня умерли родители»