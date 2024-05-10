Миочич − о бое с Аспиналлом: «Мы можем это сделать, но только после Джонса»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Стипе Миочич заявил, что может подраться с Томом Аспиналлом.

«Том − хороший, прекрасный чемпион. Он крут. Перспективный, молодой и голодный. Однажды мы можем устроить бой, но сейчас мне нужен Джон Джонс», − сказал тяжеловес UFC Стипе Миочич.

Аспиналл − временный чемпион UFC в тяжелом весе, забравший пояс после победы над Сергеем Павловичем.

Миочич назвал возможную дату боя с Джонсом: «Может быть, в ноябре в Нью-Йорке»

Джонс объяснил, почему хочет драться с Миочичем, а не Аспиналлом: «Я говорил, что могу уйти после боя со Стипе еще до чемпионства Тома»

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2 комментария
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Ответ <Inter>
у них с Джонсом одна пластинка на двоих. Пусть Дана создаст для них отдельную категорию, чтобы тяжёлый вес не простаивал
От Аспинала пояс никуда не уйдет. А бой Джонса и Стипе важен и нужен UFC, как бой двух заслуженных чемпионов. В тяжах не такая уж огромная конкуренция, чтобы куда-то спешить.
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