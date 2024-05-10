Миочич − о бое с Аспиналлом: «Мы можем это сделать, но только после Джонса»

Стипе Миочич заявил, что может подраться с Томом Аспиналлом.

«Том − хороший, прекрасный чемпион. Он крут. Перспективный, молодой и голодный. Однажды мы можем устроить бой, но сейчас мне нужен », − сказал тяжеловес UFC Стипе Миочич.

Аспиналл − временный чемпион UFC в тяжелом весе, забравший пояс после победы над Сергеем Павловичем.

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