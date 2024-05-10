Миочич − о бое с Аспиналлом: «Мы можем это сделать, но только после Джонса»
Стипе Миочич заявил, что может подраться с Томом Аспиналлом.
«Том − хороший, прекрасный чемпион. Он крут. Перспективный, молодой и голодный. Однажды мы можем устроить бой, но сейчас мне нужен Джон Джонс», − сказал тяжеловес UFC Стипе Миочич.
Аспиналл − временный чемпион UFC в тяжелом весе, забравший пояс после победы над Сергеем Павловичем.
Миочич назвал возможную дату боя с Джонсом: «Может быть, в ноябре в Нью-Йорке»
Джонс объяснил, почему хочет драться с Миочичем, а не Аспиналлом: «Я говорил, что могу уйти после боя со Стипе еще до чемпионства Тома»