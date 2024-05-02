Эдди Хирн: «Не удивлюсь, если Канело вырубит Де Ла Хойю на взвешивании»

Эдди Хирн высказался о конфликте между Саулем Альваресом и Оскаром Де Ла Хойей.

«Вчера вечером я разговаривал с . Не удивлюсь, если он вырубит Де Ла Хойю на церемонии взвешивания. Он готов сделать это. Рука у него не дрогнет», – сказал промоутер .

Напомним, что на пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку Альвареса, между ним и Де Ла Хойей произошла перепалка. Словесный обмен едва не закончился дракой.

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