Канело – о критике со стороны Де Ла Хойи: «Мне плевать, что говорит Оскар. У него дерьмо в голове»

Теги Оскар Де Ла Хойя Сауль Альварес бокс натив Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес высказался о критике со стороны Оскара Де Ла Хойи.

«Мне все равно. Я счастлив и сосредоточен на предстоящем поединке. Меня не волнует мнение Оскара.

У него дерьмо в голове. Мне плевать, что он говорит», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

В ночь на 5 мая Альварес проведет бой против Хайме Мунгуйи. Поединок состоится в Лас-Вегасе, штат Невада.

Оскар Де Ла Хойя: «Канело не сосредоточен на боксе. Он может заниматься гольфом часами, а Риверо запрещал мне даже играть в бильярд в собственном доме»

Канело бегает от серьезных соперников, а его величие переоценивают. Он и близко не Мейвезер

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