Канело – о критике со стороны Де Ла Хойи: «Мне плевать, что говорит Оскар. У него дерьмо в голове»
Сауль Альварес высказался о критике со стороны Оскара Де Ла Хойи.
«Мне все равно. Я счастлив и сосредоточен на предстоящем поединке. Меня не волнует мнение Оскара.
У него дерьмо в голове. Мне плевать, что он говорит», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес.
В ночь на 5 мая Альварес проведет бой против Хайме Мунгуйи. Поединок состоится в Лас-Вегасе, штат Невада.
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