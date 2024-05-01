Канело – о критике со стороны Де Ла Хойи: «Мне плевать, что говорит Оскар. У него дерьмо в голове»

Сауль Альварес высказался о критике со стороны Оскара Де Ла Хойи.

«Мне все равно. Я счастлив и сосредоточен на предстоящем поединке. Меня не волнует мнение .

У него дерьмо в голове. Мне плевать, что он говорит», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу .

В ночь на 5 мая Альварес проведет бой против . Поединок состоится в Лас-Вегасе, штат Невада.

Оскар Де Ла Хойя: «Канело не сосредоточен на боксе. Он может заниматься гольфом часами, а Риверо запрещал мне даже играть в бильярд в собственном доме»

Канело бегает от серьезных соперников, а его величие переоценивают. Он и близко не Мейвезер