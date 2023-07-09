Оскар Де Ла Хойя: «Канело не сосредоточен на боксе. Он может заниматься гольфом часами, а Холена Риверо запрещал мне даже играть в бильярд в собственном доме»

Теги Оскар Де Ла Хойя Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

Оскар Де Ла Хойя считает, что Саулю Альваресу стоит сосредоточиться на боксе.

«Канело – 32-летний старик. Но это не из-за того, что он провел уже больше 60 боев, а потому, что он начал заниматься профессиональным боксом в 15 лет.

Если вы не сосредоточены только на тренировках и заботе о себе, а находите время поиграть в гольф, то вы многое теряете. Сауль может шесть часов подряд развлекаться, играя в гольф и тусуясь, хотя должен давать отдых своему телу.

Холена Риверо, которого я считаю лучшим тренером в своей карьере, говорил мне, чтобы я садился сразу, как у меня появится возможность. Очень важно давать отдыхать ногам, а я тогда готовился к бою с Хулио Сезаром Чавесом. Он даже не позволял мне играть в бильярд в собственном доме», – признался экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя.

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2 комментария

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razval
Ответ Костя Кот
зависть
В чем? Из-за чего? Почему?
Будь любезен, дай чуть более полный ответ )
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