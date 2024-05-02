Канело – о перепалке с Де Ла Хойей на пресс-конференции: «Если бы он подошел ближе, я бы ударил его»

Сауль Альварес рассказал о перепалке с Оскаром Де Ла Хойей на пресс-конференции.

Инцидент произошел во время медиасобытия, посвященного предстоящему поединку Альвареса c . Словесный обмен едва не закончился дракой.

«Он оскорбил меня, и я не собираюсь это терпеть. Если бы он подошел ближе, я бы ударил его. Серьезно. Он гребаный мудак. Ему плевать на своего бойца – он пытался привлечь все внимание к себе.

Ему плевать на Мунгуйу и на то, что это лучшая неделя в его карьере. Ему плевать, что Хайме ждет главный поединок в жизни. Оскар думает только о себе», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу .

Канело – о критике со стороны Де Ла Хойи: «Мне плевать, что говорит Оскар. У него дерьмо в голове»

Сауль Альварес: «Вырублю Мунгуйю к восьмому раунду. Я нахожусь на другом уровне»