Канело – о перепалке с Де Ла Хойей на пресс-конференции: «Если бы он подошел ближе, я бы ударил его»
Сауль Альварес рассказал о перепалке с Оскаром Де Ла Хойей на пресс-конференции.
Инцидент произошел во время медиасобытия, посвященного предстоящему поединку Альвареса c Хайме Мунгуйей. Словесный обмен едва не закончился дракой.
«Он оскорбил меня, и я не собираюсь это терпеть. Если бы он подошел ближе, я бы ударил его. Серьезно. Он гребаный мудак. Ему плевать на своего бойца – он пытался привлечь все внимание к себе.
Ему плевать на Мунгуйу и на то, что это лучшая неделя в его карьере. Ему плевать, что Хайме ждет главный поединок в жизни. Оскар думает только о себе», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес.
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