Канело – о перепалке с Де Ла Хойей на пресс-конференции: «Если бы он подошел ближе, я бы ударил его»

Теги Оскар Де Ла Хойя Сауль Альварес бокс натив Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес рассказал о перепалке с Оскаром Де Ла Хойей на пресс-конференции.

Инцидент произошел во время медиасобытия, посвященного предстоящему поединку Альвареса c Хайме Мунгуйей. Словесный обмен едва не закончился дракой.

«Он оскорбил меня, и я не собираюсь это терпеть. Если бы он подошел ближе, я бы ударил его. Серьезно. Он гребаный мудак. Ему плевать на своего бойца – он пытался привлечь все внимание к себе.

Ему плевать на Мунгуйу и на то, что это лучшая неделя в его карьере. Ему плевать, что Хайме ждет главный поединок в жизни. Оскар думает только о себе», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

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4 комментария
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В оригинале было сказано не «ударил», а «*******»
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Ответ ягодицы ямаля
В оригинале было сказано не «ударил», а «*******»
Если бы тот подошел к нему в платье
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Ответ seppblatter@mail.ru
Если бы тот подошел к нему в платье
хорошо, что этого не произошло
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