Оскар Де Ла Хойя: «Канело и Чарло показали скучный поединок. Бокс умирает»

Теги Оскар Де Ла Хойя Сауль Альварес бокс Джермелл Чарло Канело Альварес - Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Оскар Де Ла Хойя раскритиковал бой между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.

«Канело и Чарло показали скучный бой. Они просто вышли за чеком. Если мы хотим, чтобы бокс процветал, нам нужны большие поединки. Боксеры должны сражаться друг с другом.

Нам нужно объединиться. Эдди ХирнЭл Хэймон, Боб Арум – я обращаюсь к вам! Мы должны встретиться и что-нибудь придумать, потому что бокс умирает», – сказал глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.

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2 комментария

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Typizza
100%. В сравнении, к примеру, с боем Гатти-Уорд1 просто показуха.
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