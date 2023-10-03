Оскар Де Ла Хойя: «Канело и Чарло показали скучный поединок. Бокс умирает»
Оскар Де Ла Хойя раскритиковал бой между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.
«Канело и Чарло показали скучный бой. Они просто вышли за чеком. Если мы хотим, чтобы бокс процветал, нам нужны большие поединки. Боксеры должны сражаться друг с другом.
Нам нужно объединиться. Эдди Хирн, Эл Хэймон, Боб Арум – я обращаюсь к вам! Мы должны встретиться и что-нибудь придумать, потому что бокс умирает», – сказал глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.
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