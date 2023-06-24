Хирн – о Де Ла Хойе: «Кажется, что у него есть странное влечение, ведь он все время обо мне говорит»

Теги Оскар Де Ла Хойя бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн считает, что Оскар Де Ла Хойя слишком много о нем говорит.

«Похоже, что Де Ла Хойя беспокоится обо мне. Он теряет своих бойцов. Очевидно, что его самый большой бой в карьере произошел в зале суда с Райаном Гарсией – мне нравится Оскар, я ничего не имею против него. Он немного сумасшедший.

Надеюсь, он сможет найти свое счастье. Это один из моих любимых бойцов, но, кажется, у него есть это странное влечение ко мне, ведь он все время обо мне говорит», – заявил промоутер Эдди Хирн.

Напомним, что конфликт между Оскаром Де Ла Хойей и Эдди Хирном начался из-за ухода Сауля Альвареса к последнему.

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1 комментарий

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Demon69
Не поленился погуглил.Оказывается были большие боксеры которые признавались в нетрадиционной ориентации,даже цыган отметился"я-гей",но этот все что угодно выдаст..Но Оскар нигде не упоминается,а сейчас и вообще поздно начинать ..Хирн может расслабиться
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