Сауль Альварес: «Вырублю Мунгуйю к восьмому раунду. Я нахожусь на другом уровне»

Сауль Альварес дал прогноз на поединок с Хайме Мунгуйей.

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе состоится в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Побеждать нокаутом – это всегда здорово, правда? Поэтому я считаю, что вырублю его к восьмому раунду. Мне плевать, что моложе меня. Я нахожусь на другом уровне.

Это очень важный поединок. Историческое событие: впервые два мексиканца подерутся за все пояса. Это именно то, ради чего я занимаюсь этим. Хочу оставить свой след в истории, хочу прославлять Мексику», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу .

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