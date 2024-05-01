Сауль Альварес: «Вырублю Мунгуйю к восьмому раунду. Я нахожусь на другом уровне»

Теги Сауль Альварес бокс Хайме Мунгуйя Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес дал прогноз на поединок с Хайме Мунгуйей.

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе состоится в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Побеждать нокаутом – это всегда здорово, правда? Поэтому я считаю, что вырублю его к восьмому раунду. Мне плевать, что Мунгуйя моложе меня. Я нахожусь на другом уровне.

Это очень важный поединок. Историческое событие: впервые два мексиканца подерутся за все пояса. Это именно то, ради чего я занимаюсь этим. Хочу оставить свой след в истории, хочу прославлять Мексику», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

Президент WBC Сулейман: «Бой Канело с Мунгуей может помешать поединку с Бенавидесом»

Канело бегает от серьезных соперников, а его величие переоценивают. Он и близко не Мейвезер

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Фантазер)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий