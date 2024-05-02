Дэвис считает, что за обвинениями в адрес Гарсии стоит Хирн: «Они пытаются отнять у него победу»

Джервонта Дэвис уверен, что за обвинениями в адрес Райана Гарсии стоит Эдди Хирн.

Напомним, что в допинг-пробе обнаружили следы остарина. Проба была взята перед его поединком с , который прошел в ночь на 21 апреля.

«Они делают все возможное, чтобы отнять у Райана победу. Если это правда, то отстраните привилегированную задницу !» – написал в соцсетях чемпион мира по боксу , после чего удалил публикацию.

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