Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк может отменить результат боя Гарсия – Хейни

Теги допинг бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк может отменить результат боя Гарсия – Хейни.

Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон в социальных сетях.

«Комиссия займется расследованием по делу положительной допинг-пробы Райана Гарсии, которая была взята перед его поединком с Дэвином Хейни. Бой могут признать несостоявшимся», – написал Бенсон.

Напомним, что поединок между Гарсией и Хейни состоялся в ночь на 21 апреля. Гарсия победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109).

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