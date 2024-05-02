Гарсия заявил, что не даст Хейни реванш: «Будь я проклят, если это случится»

Теги бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия заявил, что не даст Дэвину Хейни реванш.

Ранее стало известно, что в допинг-пробе Гарсии обнаружили следы запрещенных препаратов.

«Ну уж нет! Я не дам ему реванш. Я побил его легко, уверенно и честно. Будь я проклят, если это случится», – написал в социальных сетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

Напомним, что Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Поединок состоялся в ночь на 21 апреля.

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