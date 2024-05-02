Райан Гарсия сдал положительный тест на допинг

Теги допинг бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Допинг-проба Райана Гарсии дала положительный результат.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на VADA. По информации портала, в организме Гарсии обнаружены следы остарина.

Проба была взята перед поединком экс-чемпиона мира с Дэвином Хейни, который прошел в ночь на 21 апреля и завершился победой Гарсии.

У Гарсии есть 10 дней, чтобы запросить вскрытие пробы «Б». Сам боксер отрицает, что использовал запрещенные препараты.

Безумная жизнь Райана Гарсии: выпил пива, победил и покурил после

Гарсия хочет подраться с Джошуа в тяжелом весе: «Дайте мне три года, и я надеру ему задницу»

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хейни сто раз пожалел уже что на бой с Гарсией подписался, допинг провален, вес не сделан, по лицу надавали
+11
-1
+10
Ответ Чебурашка от Гены
Вообще-то не VADA, а WADA. А впрочем, туда и дорога. Продажная, лицемерная организация.
Две разные организации
+5
-1
+4
🤡
+1
0
+1
Продолжает хайповать)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий