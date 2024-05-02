Райан Гарсия сдал положительный тест на допинг

Допинг-проба Райана Гарсии дала положительный результат.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на VADA. По информации портала, в организме Гарсии обнаружены следы остарина.

Проба была взята перед поединком экс-чемпиона мира с , который прошел в ночь на 21 апреля и завершился победой Гарсии.

У Гарсии есть 10 дней, чтобы запросить вскрытие пробы «Б». Сам боксер отрицает, что использовал запрещенные препараты.

Безумная жизнь Райана Гарсии: выпил пива, победил и покурил после

Гарсия хочет подраться с Джошуа в тяжелом весе: «Дайте мне три года, и я надеру ему задницу»