Райан Гарсия сдал положительный тест на допинг
Допинг-проба Райана Гарсии дала положительный результат.
Об этом сообщает ESPN со ссылкой на VADA. По информации портала, в организме Гарсии обнаружены следы остарина.
Проба была взята перед поединком экс-чемпиона мира с Дэвином Хейни, который прошел в ночь на 21 апреля и завершился победой Гарсии.
У Гарсии есть 10 дней, чтобы запросить вскрытие пробы «Б». Сам боксер отрицает, что использовал запрещенные препараты.
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