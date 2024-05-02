Райан Гарсия: «Никогда в жизни не принимал стероиды. Даже не знаю, где их достать»

Теги допинг бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия прокомментировал обвинения в употреблении допинга.

Ранее ESPN сообщил, что в организме Гарсии обнаружили следы остарина. Проба была взята перед боем Гарсии с Дэвином Хейни.

«Все знают, что я не жульничаю. Почему они не рассказали об этом раньше, если взяли пробу перед поединком? Почему позволили мне выйти на ринг и победить, если я мошенник?

Это очередная атака определенных людей на меня. Но никакое оружие против меня не поможет. Я никогда в жизни не принимал стероиды. Даже не знаю, где их достать», – сказал экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

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3 комментария
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"Зато знаю людей которые могут это сделать")))
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Хз. Я ему верю. Идиотизм думать что после такого апсета тебя не просеят как муку в поисках любой нестыковки. А назвать его идиотом у меня не поворачивается язык
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Читер. Вес не сделал, ещё и допинг принимал, м-да.
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