Райан Гарсия: «Никогда в жизни не принимал стероиды. Даже не знаю, где их достать»
Райан Гарсия прокомментировал обвинения в употреблении допинга.
Ранее ESPN сообщил, что в организме Гарсии обнаружили следы остарина. Проба была взята перед боем Гарсии с Дэвином Хейни.
«Все знают, что я не жульничаю. Почему они не рассказали об этом раньше, если взяли пробу перед поединком? Почему позволили мне выйти на ринг и победить, если я мошенник?
Это очередная атака определенных людей на меня. Но никакое оружие против меня не поможет. Я никогда в жизни не принимал стероиды. Даже не знаю, где их достать», – сказал экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.
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