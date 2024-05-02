Райан Гарсия: «Я встретился с Трампом, а теперь меня обвиняют в допинге. Это организованная атака»

Теги допинг бокс Райан Гарсия Дональд Трамп Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия отреагировал на обвинения в употреблении запрещенных препаратов.

Напомним, что в допинг-пробе боксера обнаружили следы остарина. Проба была взята перед поединком Гарсии с Дэвином Хейни, который прошел в ночь на 21 апреля.

«Я встретился с Дональдом Трампом, а теперь меня обвиняют в использовании допинга. Это организованная атака. Безумие», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

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1 комментарий
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Гарсия плюс про массонов говорил и закрытый клуб, понятно, что его любыми путями пытались Остановить, а когда не вышло, то пришлось допинг тест подделывать
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