Райан Гарсия: «Я встретился с Трампом, а теперь меня обвиняют в допинге. Это организованная атака»
Райан Гарсия отреагировал на обвинения в употреблении запрещенных препаратов.
Напомним, что в допинг-пробе боксера обнаружили следы остарина. Проба была взята перед поединком Гарсии с Дэвином Хейни, который прошел в ночь на 21 апреля.
«Я встретился с Дональдом Трампом, а теперь меня обвиняют в использовании допинга. Это организованная атака. Безумие», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.
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