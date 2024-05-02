Дэвин Хейни: «Гарсия проявил неуважение к болельщикам и боксу, нарушив правила целых два раза»

Дэвин Хейни отреагировал на проваленный Райаном Гарсией допинг-тест.

«Мы узнали об этой ситуации недавно. Жаль, что проявил неуважение к болельщикам и боксу, нарушив правила даже не один, а два раза. Он должен извиниться, но до сих пор считает, что это шутка.

Мы рискуем жизнью, развлекая людей. В бокс не играют. Случившееся выставляет поединок в совершенно другом свете. Несмотря на то, что у него было явное преимущество, я не сдавался. Хотя в этом спорте люди умирают. И это не шутка», – сказал боксер .

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