Гарсия хочет подраться с Джошуа в тяжелом весе: «Дайте мне три года, и я надеру ему задницу»

Райан Гарсия хочет подраться с Энтони Джошуа в тяжелом весе.

«Мы хотим получить бой с . Я хочу подраться с ним, так что погнали. Поднимусь в тяжелый вес. Дайте мне три года, и я надеру ему задницу.

Когда я вырублю его, что вы мне скажете? После такого меня перестанут ненавидеть», – сказал боксер .

Гарсия (25-1) в последний раз дрался в апреле, когда победил решением большинства судей.

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