Гарсия хочет подраться с Джошуа в тяжелом весе: «Дайте мне три года, и я надеру ему задницу»
Райан Гарсия хочет подраться с Энтони Джошуа в тяжелом весе.
«Мы хотим получить бой с Джошуа. Я хочу подраться с ним, так что погнали. Поднимусь в тяжелый вес. Дайте мне три года, и я надеру ему задницу.
Когда я вырублю его, что вы мне скажете? После такого меня перестанут ненавидеть», – сказал боксер Райан Гарсия.
Гарсия (25-1) в последний раз дрался в апреле, когда победил Дэвина Хейни решением большинства судей.
Безумная жизнь Райана Гарсии: выпил пива, победил и покурил после
Райан Гарсия: «Начались переговоры с О’Мэлли. В августе я могу подраться с Крузом»