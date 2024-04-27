Гарсия хочет подраться с Джошуа в тяжелом весе: «Дайте мне три года, и я надеру ему задницу»

Теги Энтони Джошуа бокс Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия хочет подраться с Энтони Джошуа в тяжелом весе.

«Мы хотим получить бой с Джошуа. Я хочу подраться с ним, так что погнали. Поднимусь в тяжелый вес. Дайте мне три года, и я надеру ему задницу.

Когда я вырублю его, что вы мне скажете? После такого меня перестанут ненавидеть», – сказал боксер Райан Гарсия.

Гарсия (25-1) в последний раз дрался в апреле, когда победил Дэвина Хейни решением большинства судей.

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Опять шизофреника начал отыгрывать))
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