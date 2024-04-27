Гарсия встретился с Трампом: Райан продемонстрировал экс-президенту США бой с тенью

Райан Гарсия встретился с Дональдом Трампом.

Боксер продемонстрировал экс-президенту США бой с тенью.

«Трамп крутой», – написал в социальных сетях , поделившись видеозаписью встречи.

Гарсия (25-1) в последний раз дрался в апреле, когда победил решением большинства судей.

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