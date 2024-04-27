Гарсия встретился с Трампом: Райан продемонстрировал экс-президенту США бой с тенью
Райан Гарсия встретился с Дональдом Трампом.
Боксер продемонстрировал экс-президенту США бой с тенью.
«Трамп крутой», – написал в социальных сетях Гарсия, поделившись видеозаписью встречи.
Гарсия (25-1) в последний раз дрался в апреле, когда победил Дэвина Хейни решением большинства судей.
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