Гарсия встретился с Трампом: Райан продемонстрировал экс-президенту США бой с тенью

Теги бокс Райан Гарсия Дональд Трамп Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия встретился с Дональдом Трампом.

Боксер продемонстрировал экс-президенту США бой с тенью.

«Трамп крутой», – написал в социальных сетях Гарсия, поделившись видеозаписью встречи.

Гарсия (25-1) в последний раз дрался в апреле, когда победил Дэвина Хейни решением большинства судей.

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