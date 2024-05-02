Холлоуэй ответил Топурии: «Я принесу тебе пояс. Пояс «Ноющего ублюдка»

Макс Холлоуэй ответил чемпиону UFC в полулегком весе Илие Топурии.

Ранее Топурия заявил, что согласится на поединок с Холлоуэем, если на кону будет стоять титул BMF.

«Братан, ты все усложняешь. Хватит уже. Я принесу тебе пояс. Пояс «Ноющего ублюдка». Ты постоянно болтаешь – это единственное, что ты делаешь. Ситуация становится все хуже и хуже», – написал в социальных сетях обладатель титула BMF Макс Холлоуэй.

Холлоуэй – о высказываниях Топурии в соцсетях: «Илия похож на обиженную девушку. Даже моя жена мне такое не пишет»

Холлоуэй надеется провести бой с Топурией на 66-тысячном стадионе в Лас-Вегасе: «Устроим безумие»