Топурия – Холлоуэю: «Если хочешь драться, то принеси мне пояс. И подготовь себе подушку»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Александр Волкановски Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия обратился к Максу Холлоуэю.

«Я не отказывался от реванша с Александром Волкановски, потому что мне его просто не предлагали. Как я уже много раз говорил, я буду первым, кто нокаутирует Холлоуэя.

Скажу проще: Макс, ты хочешь драться? Если ответ положительный, то обсуждать больше нечего. Принеси мне свой пояс. И подготовь себе подушку», – написал в социальных сетях чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Холлоуэй – о высказываниях Топурии в соцсетях: «Илия похож на обиженную девушку. Даже моя жена мне такое не пишет»

Топурия откажется от боя с Холлоуэем, если на кону не будет стоять пояс BMF

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