Топурия – Холлоуэю: «Если хочешь драться, то принеси мне пояс. И подготовь себе подушку»

Илия Топурия обратился к Максу Холлоуэю.

«Я не отказывался от реванша с , потому что мне его просто не предлагали. Как я уже много раз говорил, я буду первым, кто нокаутирует .

Скажу проще: Макс, ты хочешь драться? Если ответ положительный, то обсуждать больше нечего. Принеси мне свой пояс. И подготовь себе подушку», – написал в социальных сетях чемпион в полулегком весе .

Холлоуэй – о высказываниях Топурии в соцсетях: «Илия похож на обиженную девушку. Даже моя жена мне такое не пишет»

Топурия откажется от боя с Холлоуэем, если на кону не будет стоять пояс BMF