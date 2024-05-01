Топурия – Холлоуэю: «Если хочешь драться, то принеси мне пояс. И подготовь себе подушку»
Илия Топурия обратился к Максу Холлоуэю.
«Я не отказывался от реванша с Александром Волкановски, потому что мне его просто не предлагали. Как я уже много раз говорил, я буду первым, кто нокаутирует Холлоуэя.
Скажу проще: Макс, ты хочешь драться? Если ответ положительный, то обсуждать больше нечего. Принеси мне свой пояс. И подготовь себе подушку», – написал в социальных сетях чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Холлоуэй – о высказываниях Топурии в соцсетях: «Илия похож на обиженную девушку. Даже моя жена мне такое не пишет»
Топурия откажется от боя с Холлоуэем, если на кону не будет стоять пояс BMF