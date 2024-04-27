Холлоуэй хочет стать тройным чемпионом UFC: «Побью Топурию, а потом подерусь за титул в легком весе»

Макс Холлоуэй надеется стать тройным чемпионом UFC.

«Мой идеальный сценарий: я побью Илию [Топурию], а потом подерусь с тем, кому будет принадлежать титул в легком весе. Постараюсь стать двойным чемпионом. Нет, даже тройным!

Сначала стану чемпионом в полулегком дивизионе – а затем подерусь за пояс в легком, поставив на кон титул BMF. Это было бы безумием», – сказал обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй.

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Холлоуэй – о высказываниях Топурии в соцсетях: «Илия похож на обиженную девушку. Даже моя жена мне такое не пишет»