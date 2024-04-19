Топурия – Холлоуэю: «Если не нравятся мои условия, Ортега с радостью тебя заменит»

Илия Топурия обратился к Максу Холлоуэю в социальных сетях.

«Победа нокаутом или сабмишеном – это единственный вопрос, на который мне еще предстоит ответить. Я только что выиграл у парня, который побил тебя не один и не два, а три раза. Пояс BMF – это последнее, что поддерживает интерес к тебе. Это последнее, что гарантирует тебе денежный бой.

Я дерусь не ради денег, а ради наследия. Завоевав титул BMF, я закреплю за собой звание первого. Первого, кто владел обоими поясами. Первого, кто нокаутировал . Первого, кто отправит тебя спать.

Но не волнуйся – у тебя будет поражение от чемпиона, которого будут помнить вечно. Я сам решу, кто будет моим соперником. Сам решу, когда и где мы подеремся. А если тебе не нравятся мои условия, с радостью тебя заменит», – написал в соцсетях чемпион в полулегком весе .

Холлоуэй ответил Топурии: «Настоящий BMF не ставит условия»

Топурия откажется от боя с Холлоуэем, если на кону не будет стоять пояс BMF