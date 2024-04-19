Топурия – Холлоуэю: «Если не нравятся мои условия, Ортега с радостью тебя заменит»

Теги полулегкий вес UFC MMA Макс Холлоуэй Брайан Ортега Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия обратился к Максу Холлоуэю в социальных сетях.

«Победа нокаутом или сабмишеном – это единственный вопрос, на который мне еще предстоит ответить. Я только что выиграл у парня, который побил тебя не один и не два, а три раза. Пояс BMF – это последнее, что поддерживает интерес к тебе. Это последнее, что гарантирует тебе денежный бой.

Я дерусь не ради денег, а ради наследия. Завоевав титул BMF, я закреплю за собой звание первого. Первого, кто владел обоими поясами. Первого, кто нокаутировал Александра Волкановски. Первого, кто отправит тебя спать.

Но не волнуйся – у тебя будет поражение от чемпиона, которого будут помнить вечно. Я сам решу, кто будет моим соперником. Сам решу, когда и где мы подеремся. А если тебе не нравятся мои условия, Брайан Ортега с радостью тебя заменит», – написал в соцсетях чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Холлоуэй ответил Топурии: «Настоящий BMF не ставит условия»

Топурия откажется от боя с Холлоуэем, если на кону не будет стоять пояс BMF

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5 комментариев
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а разве он первым нокаутировал Волкановски?
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Ответ artem21
Комментарий удален модератором
Успокойся, Топурия просто хочет продать бой как может, без этого сейчас никак. Главное никого не оскорбляет, не переходит на личные границы как некоторые. Они обо хорошие спортсмены, но думаю за счёт молодости и борьбы победить Топурия .
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Комментарий удален модератором
Макс больше продаёт PPV.
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Топурия смешной)
Дерусь ради наследия, но если что буду бить парня у которого рекорд 2-3 в последних боях.

Макс сейчас король положения. Вряд ли Топурия сможет качать права после того, что Максат выдал в прошлом бою)
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Начинает уже бесить. Явно в первом раунде упадёт.
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