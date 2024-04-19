Холлоуэй ответил Топурии: «Настоящий BMF не ставит условия»

Макс Холлоуэй ответил Илие Топурии.

Ранее чемпион в полулегком весе заявил, что откажется от боя с Холлоуэем, если на кону не будет стоять пояс BMF.

«Настоящий BMF [«Самый опасный ублюдок»] так не говорит. Настоящий BMF не сказал бы: «Я не буду драться с этим парнем, пока...» Он пытается ставить условия и заявляет, что не согласится на поединок – это не в стиле BMF.

BMF дерется с кем угодно, когда угодно, в любой весовой категории и в любое время. По-другому вести себя нельзя», – сказал обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй.

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