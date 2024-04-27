Холлоуэй – о высказываниях Топурии в соцсетях: «Илия похож на обиженную девушку. Даже моя жена такое мне не пишет»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Макс Холлоуэй отреагировал на высказывания Илии Топурии.

«Мы обменялись выпадами в социальных сетях. Люди говорили, что я победил в споре: «10-8 в пользу Макса». После этого я ничего не писал, а он накатал целый параграф – я даже не читал его, настолько он был огромным.

Это было похоже на сообщение, которое может написать обиженная девушка. Даже моя жена никогда не отправляла мне ничего подобного. Я прочитал несколько предложений и подумал: «Нет, это я не осилю. Чувак, что с тобой не так?» – сказал обладатель титула BMF Макс Холлоуэй.

Топурия – Холлоуэю: «Если не нравятся мои условия, Ортега с радостью тебя заменит»

Топурия откажется от боя с Холлоуэем, если на кону не будет стоять пояс BMF

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Урыл макс
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий