Холлоуэй – о высказываниях Топурии в соцсетях: «Илия похож на обиженную девушку. Даже моя жена такое мне не пишет»

Макс Холлоуэй отреагировал на высказывания Илии Топурии.

«Мы обменялись выпадами в социальных сетях. Люди говорили, что я победил в споре: «10-8 в пользу Макса». После этого я ничего не писал, а он накатал целый параграф – я даже не читал его, настолько он был огромным.

Это было похоже на сообщение, которое может написать обиженная девушка. Даже моя жена никогда не отправляла мне ничего подобного. Я прочитал несколько предложений и подумал: «Нет, это я не осилю. Чувак, что с тобой не так?» – сказал обладатель титула BMF Макс Холлоуэй.

Топурия – Холлоуэю: «Если не нравятся мои условия, Ортега с радостью тебя заменит»

Топурия откажется от боя с Холлоуэем, если на кону не будет стоять пояс BMF