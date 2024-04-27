Холлоуэй надеется провести бой с Топурией на 66-тысячном стадионе в Лас-Вегасе: «Устроим безумие»

Макс Холлоуэй надеется провести бой с Илией Топурией на 66-тысячном стадионе.

«Я очень хочу, чтобы наш поединок состоялся в Лас-Вегасе. «Эллиджент Стэдиум», 66 тысяч зрителей. Это было бы круто. Вы видели, сколько гавайских флагов было на турнире UFC 300?

Лас-Вегас – это наш девятый остров. Если мы не можем организовать турнир на Гавайах, то давайте сделаем это на «Эллиджент Стэдиум». Устроим безумие», – сказал обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй.

Холлоуэй хочет стать тройным чемпионом UFC: «Побью Топурию, а потом подерусь за титул в легком весе»

Холлоуэй – о высказываниях Топурии в соцсетях: «Илия похож на обиженную девушку. Даже моя жена мне такое не пишет»