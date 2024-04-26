Шон О’Мэлли: «Нокаутирую Мераба, а потом проведу боксерский бой с Гарсией»

Теги UFC MMA бокс Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли хочет провести бои с Мерабом Двалишвили и Райаном Гарсией.

«Нокаутирую Мераба [Двалишвили], а потом проведу боксерский бой с [Райаном] Гарсией», – написал в соцсетях чемпион UFC Шон О’Мэлли.

В последнем бою О’Мэлли победил Марлона Веру и защитил пояс в легчайшем весе.

Райан Гарсия: «Начались переговоры с О’Мэлли. В августе я могу подраться с Крузом»

О’Мэлли уверен, что бой с Гарсией состоится: «Еще два сумасшедших выступления – и мы сделаем это»

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2 комментария
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Нокаутирую Мераба, а потом и сам прилягу
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Мераб танк….дыхалка бомба и прет как бульдозер….думаю Шон даже встать не сможет из под Мераба….а так Пётр Ян сила😄👍это без сарказма
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