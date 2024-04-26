Шон О’Мэлли: «Нокаутирую Мераба, а потом проведу боксерский бой с Гарсией»
Шон О’Мэлли хочет провести бои с Мерабом Двалишвили и Райаном Гарсией.
«Нокаутирую Мераба [Двалишвили], а потом проведу боксерский бой с [Райаном] Гарсией», – написал в соцсетях чемпион UFC Шон О’Мэлли.
В последнем бою О’Мэлли победил Марлона Веру и защитил пояс в легчайшем весе.
Райан Гарсия: «Начались переговоры с О’Мэлли. В августе я могу подраться с Крузом»
О’Мэлли уверен, что бой с Гарсией состоится: «Еще два сумасшедших выступления – и мы сделаем это»